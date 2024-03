G7: Meloni-Trudeau, ‘impegno congiunto per affrontare sfide globali’**

StrettoWeb

Toronto, 2 mar (Adnkronos) – “Oggi abbiamo anche discusso le priorità della presidenza italiana del G7 e il nostro impegno congiunto per affrontare le pressanti sfide globali e promuovere i nostri obiettivi comuni”. E’ quanto si legge nella dichiarazione comune di Giorgia Meloni e Justin Trudeau al termine del faccia a faccia a Toronto.

“Mentre l’Italia detiene la presidenza del G7 nel 2024, seguita dalla presidenza del Canada nel 2025, lavoreremo a stretto contatto per far avanzare le priorità del G7, tra cui il rispetto dell’ordine internazionale basato sulle regole, fondato sulla carta delle Nazioni Unite; proteggere la pace e la sicurezza internazionali; e promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali”, proseguono i due leader.

“Lavoreremo anche per far progredire le priorità comuni sulla resilienza economica e della catena di approvvigionamento; la governance dell’intelligenza artificiale e della tecnologia digitale; l’ambiente, l’azione per il clima e l’energia pulita; la salute e la sicurezza alimentare. Attendiamo inoltre con impazienza di proseguire le discussioni all’interno del G7 sulla lotta contro la migrazione irregolare”, aggiungono.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.