Frosinone, 10 mar. (Adnkronos) – Un 23enne albanese è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Frosinone per la sparatoria avvenuta ieri sera in una bar di via Aldo Moro. Nella sparatoria un uomo è stato ucciso mentre altri tre sono rimasti feriti, uno in modo grave. Altri tre uomini, tutti albanesi, che sono stati già identificati, sono invece attivamente ricercati dalla polizia.

