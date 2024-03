Fondazione Consulcesi, prosegue la corsa di solidarietà con Street Child Italia I

StrettoWeb

Roma, 18 mar. – (Adnkronos) – Riposte scarpe di ginnastica e pettorina della Run Rome Marathon, è ancora possibile aderire alla corsa di solidarietà di Fondazione Consulcesi al fianco di Street Child Italia. Solidarietà, sport, spirito di squadra, coesione e impegno sono i valori che hanno spinto i sostenitori della Fondazione Consulcesi a percorrere le strade del centro di Roma il 17 marzo, in una domenica soleggiata e affollata di runners da tutto il mondo. La Run Rome Marathon 2024, ha battuto tutti i record. Sotto il cielo di Roma, la 29esima edizione della Acea Run Rome The Marathon ha raggiunto il traguardo dei 40mila iscritti. E non solo. Il vincitore della gara uomini Asbel Rutto ha tagliato il traguardo in 2h06’24, segnando il miglior tempo di sempre sul percorso.

Il progetto in Liberia Correndo con Fondazione Consulcesi e Street Child Italia, i runners hanno posto le basi per la realizzazione del progetto ?Radici per l’Istruzione in Liberia? che aiuta le famiglie a sostenere i costi dell’istruzione delle bambine e dei bambini. L?iniziativa sarà attuata nella contea di Maryland, dove sono molteplici le sfide legate all’istruzione: alti tassi di lavoro minorile, numerose baraccopoli urbane dove le condizioni di vita sono precarie e la mancanza di strutture scolastiche adeguate.

Fino al 13 aprile, è ancora possibile donare al fianco di Fondazione Consulcesi e Street Child e sostenere così l?istruzione delle bambine e dei bambini in Liberia. Contribuire alla ?corsa di solidarietà? è facile, basta collegarsi alla piattaforma di Rete del Dono, Fondazione Consulcesi per Street Child | Rete del Dono.

