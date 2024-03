Fisco: Fontana, ‘effetti su futuro paese, attuazione riforma è sfida’

StrettoWeb

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – Quella del fisco è una riforma attesa “da tempo e particolarmente significativo per il Paese” che “avrà rilevanti effetti sul nostro futuro economico e sociale, e soprattutto sul rapporto tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria. La sua concreta attuazione rappresenta una sfida complessa e al tempo stesso un’opportunità per rafforzare il nostro tessuto produttivo e quindi la nostra economia, condizione essenziale per il futuro delle prossime generazioni”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana, intervenendo al convegno ‘La riforma fiscale’ a Montecitorio.

“Realizzare un sistema fiscale efficiente – ha rimarcato – è un obiettivo ambizioso, ma indispensabile per garantire all’Italia la capacità di competere sulla scena internazionale e per attrarre investimenti. Altrettanto cruciale per la coesione sociale è la costruzione di un fisco giusto, che consenta un’equa distribuzione del carico tributario con cui poi garantire i servizi essenziali alla collettività. Occorre dunque potenziare gli strumenti a disposizione dell’amministrazione finanziaria per assicurare che l’equità non sia soltanto un principio astratto, ma una realtà tangibile per tutti i cittadini. È quindi fondamentale far comprendere a tutti i cittadini l’importanza della contribuzione tributaria, che rappresenta una componente essenziale per il mantenimento e lo sviluppo della comunità”.

“In un momento in cui il Paese si confronta con sfide economiche senza precedenti è necessario adottare misure che favoriscano l’innovazione, la competitività e la creazione di posti di lavoro. La riforma fiscale è uno strumento potente per raggiungere questi obiettivi, che vanno perseguiti con responsabilità ed equilibrio secondo i princìpi-guida alla base della riforma stessa, ossia: chiarezza, certezza e semplicità. Chiarezza, perché ogni cittadino ha il diritto di comprendere senza ambiguità i propri obblighi fiscali; certezza, perché è dovere del legislatore stabilire principi equi, condivisi anche a livello internazionale; semplicità , perché vanno ridotti gli oneri burocratici che gravano su famiglie e imprese. Auspico dunque che questi obiettivi possano essere raggiunti, nell’interesse generale del Paese, in un rapporto di leale collaborazione e di apertura tra tutti i soggetti coinvolti per costruire un sistema fiscale moderno e all’altezza delle aspettative”, ha concluso la terza carica dello Stato.

