Fiorentina, è morto Joe Barone: lutto nel calcio italiano

StrettoWeb

Joe Barone non ce l’ha fatta. Il Direttore Generale della Fiorentina è morto oggi, a due giorni dal grave malore prima del match in casa dell’Atalanta, poi rinviato. Il dirigente viola, spalla destra di Commisso sin dal suo arrivo in Italia, era ricoverato all’ospedale “San Raffale” di Milano. Ad annunciare la notizia, con una nota ufficiale, la stessa Fiorentina.

“Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano”, si legge.

“Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto”.

Chi era Joe Barone

Giuseppe ‘Joe’ Barone aveva origini siciliane. Nacque, infatti, a Pozzallo, in provincia di Ragusa, il 20 marzo 1966. All’età di 8 anni si trasferì in America con la famiglia e, dopo gli studi, cominciò a lavorare presso un istituto bancario, prima di incontrario Rocco Commisso. All’inizio lavorò per la sua società, la Mediacom, diventando braccio destro con l’ingresso dell’imprenditore nel mondo del calcio. Arrivò infatti prima l’acquisto dei New York Cosmos nel 2017, con Barone vicepresidente, e poi quello della Fiorentina nel 2019, dove Barone ricopriva la carica di DG.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.