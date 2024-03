“Sono il figlio del Presidente della Lazio”, così Enrico Lotito scrive ad Annalisa: commento virale

StrettoWeb

Se sei fan di un cantante, sei disposto a tutto. Anche se ti chiami Enrico Lotito e sei il figlio del Presidente della Lazio. E’ successo, sì. Il 27enne apprezza tanto Annalisa, che si esibirà a Roma il prossimo 21 aprile. Ma c’è un problema: è già tutto sold out. E allora si prova ogni strada, anche quella di scrivere sui social. Il commento di Enrico Lotito è diventato virale. “Sono Enrico Lotito, il figlio del presidente della Lazio: senti, io vorrei venire al tuo concerto di domenica 21 aprile al Palazzetto dello Sport a Roma, ma non trovo i biglietti perché è tutto sold out… Come posso fare?“.

Lo screen del commento impazza su web e social, come prevedibile. La risposta della cantante non c’è e molto probabilmente non ci sarà, nel mare di commenti ai post a cui è impossibile rispondere. Non mancano, invece, le risposte a quel commento, ricolme di ironia. Riuscirà Enrico Lotito a trovare un modo per guardare il concerto?

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.