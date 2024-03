Festa della donna: il regalo speciale di ACI Reggio Calabria

StrettoWeb

Una promozione speciale. E’ quella annunciata da ACI Reggio Calabria in occasione dell’8 marzo, Festa della Donna. “L’Automobile Club di Reggio Calabria intende offrire il proprio contributo a favore delle donne che, è proprio il caso di dirlo, rappresentano il motore della famiglia e quindi della società, a sostegno della loro sicurezza alla guida“, si legge in una nota stampa.

“Il pensiero va alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita; alle donne deboli, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va; alle donne tutte perché la vostra festa non sia solo oggi ma ogni giorno. La strada per la parità è ancora lunga, prestiamo attenzione a stereotipi e luoghi comuni che la rendono ancora più tortuosa. Facciamo la differenza!!!”, si legge ancora.

“E allora regala una tessera ACI a condizioni particolarmente vantaggiose, recandoti presso la sede di Via Giuseppe de Nava 43 Reggio Calabria o presso una delle Delegazioni ACI presenti sul territorio della Provincia, la promozione è valida per tutta la settimana, dal 4 al 9 marzo compreso. Auguri!”, si chiude il comunicato.

