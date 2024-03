Ex Ilva: ok Aula Senato a dl

StrettoWeb

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Via libera dell?Aula del Senato al cosiddetto dl ex Ilva che stanzia 320 milioni di euro nel 2024 per un prestito-ponte. Il provvedimento è stato approvato con 84 sì, 27 no e 30 astenuti. Oltre ai gruppi della maggioranza, hanno votato a favore Azione e Autonomie, astenuti Iv e Pd, mentre il voto contrario è stato espresso da Avs e M5S. Il provvedimento, varato per consentire l?avvio della procedura di amministrazione straordinaria per Acciaierie d?Italia, passa ora all?esame della Camera per essere convertito in legge entro il 18 marzo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.