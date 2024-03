Europee: Salvini, ‘Vannacci? Mi farebbe piacere, ma c’è un mese di tempo per liste’**

StrettoWeb

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Le liste chiudono il 30 aprile e ci stiamo lavorando, non verranno presentate questa sera perché abbiamo un mese di tempo. Vannacci sì, Vannacci no, Vannacci forse: è una persona che stimo, c’è un ragionamento aperto e decideremo entrambi il destino comune. A me farebbe sicuramente piacere”. Così il vicepremier Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi a margine dei lavori del Cipess.

