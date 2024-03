Europee: Renzi, ‘Vannacci? Preferirei parlare di cose serie’

StrettoWeb

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Sto Vannacci è un genio della comunicazione, lui acquisisce forza da quelli che parlano di lui e io non vorrei parlare di lui: a me di quello che pensa Vannacci… Il punto è che alle elezioni europee bisogna capire che si fa per bloccare la guerra davvero? Che si fa per avere un’Europa che sia degna di questo nome? A me piacerebbe discutere di queste questioni. Vannacci si candiderà con la Lega, Salvini è tutto contento ma francamente io vorrei parlare di cose serie”. Così Matteo Renzi a Dritto e Rovescio su Rete4.

