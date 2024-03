Europee: bilaterale Fitto-Jourava, ‘prevenire interferenze esterne’

StrettoWeb

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto ha incontrato oggi a Roma la vice presidente della Commissione europea Vera Jourova. Al centro dei colloqui, l?azione di prevenzione degli eventuali tentativi di interferenze esterne in occasione della prossima campagna elettorale europea.

?Con il vice presidente Jourova abbiamo discusso delle iniziative della Commissione e del Consiglio per il contrasto alle ingerenze esterne nel dibattito politico in occasione delle elezioni europee – ha dichiarato il ministro Fitto -. Ho ricordato alla mia interlocutrice che si tratta di una tematica molto importante e sentita anche nel nostro Paese e ho ribadito l?atteggiamento positivo e costruttivo che il governo italiano ha tenuto ed intende mantenere nei negoziati in corso a Bruxelles su alcune proposte della Commissione in materia?.

?Allo stesso tempo – ha proseguito Fitto – ho ribadito alla vice presidente Jourova l?importanza di assicurare che il dibattito politico si svolga in maniera libera e nel rispetto della dei differenti punti di vista?. Nel corso del colloquio è stato inoltre ribadita l?importanza del sostegno dell?Unione europea all?Ucraina.

