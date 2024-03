L’EuroCup della Reggio BiC si conclude con una vittoria

StrettoWeb

Non poteva concludersi che nel migliore dei modi questa prima Eurocup a Reggio Calabria per la Multiservice 5D Reggio Bic. La formazione di casa vince anche la seconda partita della giornata conclusiva dell’evento contro i turchi del Vakiflar. Gara mai in discussione per i ragazzi di coach Antonio Cugliandro che hanno amministrato il vantaggio accumulato sin dall’inizio della partita. Si conclude con il terzo posto in casa propria, motivo di grande orgoglio e soddisfazione.

La partita

Primo periodo in totale amministrazione per la formazione di casa i reggini vanno avanti contro un Vakiflar che subisce gli attacchi ma soprattutto la fisicità a rimbalzo. Prova corale che fa concludere la prima frazione di gara per 31 a 16 in favore della Multiservice 5D Reggio Bic.

Secondo quarto vede la Reggio Bic in totale controllo del match, nonostante un accenno di pressing della formazione turca che tenta una mini rimonta. Coach Antonio Cugliandro fa ruotare tutti gli effettivi a disposizione già nel secondo periodo facendo esordire anche l’atleta bulgaro Mutalib. I bianco amaranto continuano ad aumentare il gap e si portano portano sul più 16 alla fine del secondo periodo. All’intervallo lungo si va col punteggio 51-35 in favore della Multiservice 5D.

Il terzo periodo è tutto per i reggini che continuano a scappar via. Si arriva anche ad un vantaggio di più 23 per i padroni di casa. Ottima prestazione corale che fotografa la volontà avuta in questa due giorni, prima contro l’Amfiv e poi contro l’Elan Chalon dove la Reggio Bic ha combattuto fino alla fine dando parecchio filo da torcere. Il penultimo quarto si conclude sul 73-47 per i bianco amaranto che portano così il divario a più 26 sulla compagine turca.

Il quarto e ultimo periodo è ordinaria amministrazione per la Reggio Bic. Partita già in ghiaccio da tre quarti, e ormai solo tempo di avere il risultato finale. Finisce 90-58 per la Multiservice 5D Reggio Bic, che con questa vittoria si classifica il terzo posto in questa Eurocup, la prima svoltasi, con merito ed orgoglio, a Reggio Calabria.

