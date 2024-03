Esperienza Nuoto sugli scudi alla Coppa FIN Master Calabria: i risultati

StrettoWeb

Giorno 10 Marzo 2024 si è svolta la 2ª tappa della Coppa FIN Master Calabria, presso la piscina “Cassiodoro” a Squillace Lido, in provincia di Catanzaro, tappa alla quale hanno presenziato gli atleti della categoria Master della società Esperienza Nuoto, della piscina Centro Sportivo “Andrea Maria” di Reggio Calabria.

Una manifestazione molto particolare quella svoltasi domenica scorsa che, oltre alla presenza dei già noti atleti Master, ha conosciuto volti nuovi della società Esperienza Nuoto: infatti dai corsi di nuoto adulti si sono cimentati per la prima volta in questa nuova esperienza Laura Cogliandro, per la categoria master 20, e Paolo Albanese, per la categoria master 50, portando a casa dei risultati notevoli.

Tra gli atleti della squadra Master della società Esperienza Nuoto c’erano:

Albanese Sebastiano

Barresi Giovanni

Buonafede Nestore

Cavallaro Albino

Gangemi Giuseppe

Giannazzo Santa

Sartiano Mariagrazia

Scapati Vittoria

Taverriti Giuseppe

Votano Iris

I restanti membri della squadra, Romanó Amalia, Genovese Anna Maria, Quattrone Pietro e Ferruggiara Emon, coach e presidente della società, impossibilitati a partecipare, hanno fatto un caloroso tifo da casa.

I Dodici atleti master si sono classificati 5º su 19 società partecipanti alla manifestazione, nonostante abbiano partecipato solo a questa gara sulle due svoltesi. Sicuramente vedremo ulteriori grandi risultati nelle prossime manifestazioni da parte della società Esperienza Nuoto, grazie al costante e appassionato impegno dell’allenatrice Santina Giunta e dell’allenatore e presidente Giuseppe Gangemi.

