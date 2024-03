StrettoWeb

Urne chiuse per l’elezione del Presidente della Regione Abruzzo e per il rinnovo del Consiglio regionale. L’affluenza definitiva è più bassa di circa l’1% rispetto alla tornata del 2019 (in basso tutti i risultati) e si attesta al 52,19%. I seggi elettorali sono 1.634, di cui 13 ospedalieri. Il totale degli elettori è pari a 1.208.276.

Affluenza

Abruzzo ore 23:00 (1.590/1.634 Sezioni)

Chieti: 46,55%

L’Aquila: 54,25%

Pescara: 47,18%

Teramo: 55,35%

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.