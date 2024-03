Egitto: risoluzione Pd-Si-+Eu, stop export armi leggere

StrettoWeb

Roma, 19 mar (Adnkronos) – Lia Quartapelle, deputata del Pd; Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana; Laura Boldrini, deputata del Pd e una delegazione di Giovani democratici di Milano presentano una risoluzione per vietare l?export di armi leggere all?Egitto. Parteciperà anche Egypt Wide, organizzazione che ha dimostrato come le armi leggere italiane siano usate dal regime egiziano per violare i diritti umani. La risoluzione è firmata anche dalla segretaria del Pd Elly Schlein e da Benedetto della Vedova, deputato di +Europa. La conferenza stampa è prevista domani, mercoledì 20 marzo, alle 17.30 nella sala Stampa della Camera dei deputati. Lo rendono noto gli organizzatori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.