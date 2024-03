Easter Cup, il programma della 3ª Giornata: finali e trofei in palio al PalaBotteghelle!

StrettoWeb

Ultima giornata della Easter Cup 2024. Il PalaBotteghelle riapre le sue porte per il terzo appuntamento con il basket giovanile che ha visto, nei giorni del 28 e del 29 marzo, selezioni del basket calabrese, siciliano e campano scontrarsi in un torneo amichevole che quest’oggi vedrà il suo culmine con 6 finali da non perdere.

Sul parquet i giovani talenti di casa della Vis Reggio Calabria e della Lumaka, ma anche le rappresentative della Calabria 2009 e 2010, il Lamezia e le siciliane Lions e Fortitudo Messina. Presente anche una squadra campana, Tam Tam Basket, con una storia davvero singolare che ha rivoluzionato il basket italiano. In giornata saranno effettuate anche le premiazioni. L’ingresso è gratuito.

Il programma della 3ª Giornata della Easter Cup

Ore 10:00 – Finale 3/4 posto Under 14 (Campo B): Vis Reggio Calabria-Lions

Ore 10:00 – Finale 3/4 posto Under 15 (Campo A): Lumaka-Lions

Ore 12:00 – Finale 1/2 posto Under 14: Selezione Calabria 2010-Fortitudo Messina

Ore 15:00 – Finale 3/4 posto Under 17: Vis Reggo Calabria-Lamezia

Ore 17:00 – Finale 1/2 posto Under 15: Vis Reggio Calabria-Selezione Calabria 2009

Ore 19:00 – Finale 1/2 posto Under 17: Lumaka-Tam Tam Basket

