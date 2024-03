Drammatico incidente stradale in Calabria: uomo accusa malore improvviso e sbanda con l’auto, morto sul colpo

StrettoWeb

Un pensionato è morto stamani in un incidente a San Costantino Calabro. L’uomo, forse per un malore, ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro una vettura parcheggiata. Inutili si sono rivelati i soccorsi. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Le indagini sono condotte dai carabinieri di San Costantino Calabro.

