Domotek, sono 16 di fila! I reggini dominano anche Catania

Il cammino della Domotek Volley Reggio Calabria prosegue spedito nel segno della vittoria. I reggini continuano a macinare successi su successi, l’obiettivo della squadra di coach Polimeni sembra chiaro: puntare a fare bottino pieno. Vincere sempre, vincerle tutte, possibilmente mantenendo anche il 3-0 che contraddistingue i punteggi di inizio stagione.

Sono, infatti, 16 su 16 le vittorie in regular season (18 su 18 se aggiungiamo la Coppa Italia), tutte ottenute senza lasciare neanche un set agli avversari. Più che strappare la vittoria, le squadre avversarie sembra poter puntare solo a strappare un set: per come sta andando fin qui, chi dovesse riuscirci potrà vantarsene.

Il 25-7 del primo set la dice lunga sulla forza dei reggini che davanti al pubblico festante del PalaCalafiore hanno messo subito le cose in chiaro. Ben più combattuto il secondo set con gli etnei capaci di mettere anche il naso avanti, ma costretti ad arrendersi al come back di Laganà e compagni per il 25-20 finale. Pratica chiusa nel terzo set terminato con il punteggio di 25-9. Domotek Volley Reggio Calabria sempre più prima in classifica con 48 punti.

