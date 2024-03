Domenica la Maratona di Messina, partenza e arrivo in piazza Unione Europea | DETTAGLI

StrettoWeb

E’ stata presentata oggi a palazzo Zanca la XIV edizione della “Fontalba Marathon Messina 2024”, organizzata dalla Polisportiva Odysseus presieduta da Antonello Aliberti, con il supporto e la collaborazione dell’Amministrazione comunale, e in programma domenica 10 marzo con partenza ed arrivo in piazza Unione Europea. Presenti, tra gli altri, all’incontro con la stampa a palazzo Zanca il vicesindaco Salvatore Mondello e gli assessori, alle Politiche sportive, Massimo Finocchiaro, e alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli.

Le parole di Mondello

“Dietro lo svolgimento di un evento così importante – ha evidenziato il vicesindaco Mondello, che ha portato i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile – c’è una grande organizzazione della quale ne fa parte, a pieno titolo, il Comune di Messina. La nostra città vanta tradizioni di rilievo anche a livello podistico e la crescita di questa manifestazione non può che fare piacere all’intero movimento e alla cittadinanza, perchè Messina si conferma ancora una volta città accogliente e ospitale”.

Finocchiaro: “momento importante”

“Autorizzazioni, sicurezza e volontariato – ha proseguito l’assessore Finocchiaro – sono alcuni degli aspetti organizzativi messi in moto nella XIV edizione della Fontalba Marathon Messina. Un evento, che, attraverso il coinvolgimento di giovani e adulti, assume valenza non soltanto sotto l’aspetto competitivo, ma anche sociale, aggregativo e di promozione del territorio nei vari ambiti. In città si registra un bel movimento sportivo, con squadre competitive e a livello individuale; l’Amministrazione comunale è ben lieta di dare il proprio contributo e mettere a norma il maggior numero di impianti sportivi possibili, dopo anni di silenzio assoluto”.

Le parole di Minutoli

L’assessore Minutoli ha chiuso gli interventi dell’Amministrazione Basile, assicurando “la massima collaborazione per una buona riuscita della manifestazione. Ringrazio il servizio di Protezione civile, con i suoi volontari, le associazioni e il gruppo comunale. Anche in altri ruoli e sin dal 2010 ho sempre dato il mio contributo a questa manifestazione, che negli anni è cresciuta tanto fino a diventare internazionale e di livello assoluto”. L’organizzatore Antonello Aliberti ha espresso la propria gratitudine all’Amministrazione comunale “per la vicinanza e l’impegno profuso nell’organizzazione di un evento articolato e ben strutturato”.

I dettagli

La manifestazione FIDAL, che si avvale del prestigioso title sponsor, leader in Sicilia nel settore delle acque minerali, rientra nell’ambito dell’XI Running Sicily, circuito internazionale di corsa su strada organizzato dall’Asd Agex del patron Nando Sorbello, suddiviso in cinque tappe, apertosi il 25 febbraio scorso con la 39sima Malta Marathon. Nel quadro della gara, come da tradizione, non è prevista soltanto la competizione podistica principale sulla distanza di 42,195 km, ma anche la mezza maratona “Eufemio da Messina” di 21,097 km, la “Shakespeare Run” di 10,548 km e il Fitwalking, camminata non competitiva. Partenze scaglionate: alle 8.30 prenderà il via la maratona (con il Fitwalking), alle 9 la “Shakespeare Run” e alle 10.30 la mezza maratona. Ogni giro del percorso cittadino di 5,274 km verrà effettuato due volte dagli atleti impegnati per la “Shakespeare Run” ed il Fitwalking, quattro per la mezza e otto per la maratona, con un tempo massimo di percorrenza previsto per quest’ultima di 5 ore. Al termine si svolgerà la cerimonia di premiazione per i primi tre (uomini e donne) che taglieranno il traguardo, oltre ai migliori tre atleti classificati delle categorie maschili e femminili FIDAL.

