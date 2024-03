Dl elezioni: Balboni (FdI), ‘chiederò ritiro emendamento ballottaggi, eventualmente odg’

StrettoWeb

Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – “Sul tema del ballottaggio nel merito sono d’accordo, non credo sia un attentato alla Costituzione, e spiace che alcuni colleghi abbiano definito vergognoso l’esercizio di legittima facoltà da parte di un gruppo. Discorso diverso è quello sull’opportunità di inserirlo in questa sede perché un intervento così rilevante avrebbe avuto bisogno di maggior approfondimento e confronto. Per cui anticipo che la mia richiesta sarà di un ritiro e di, eventualmente, trasformarlo in ordine del giorno”. Così il relatore del testo Alberto Balboni (FdI), presidente della Commissione Affari costituzionali, intervenendo in Aula al Senato.

