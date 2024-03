StrettoWeb

Festa grande a Reggio Calabria grazie al 10eLotto. La dea bendata bacia la città con una straordinaria vincita di ben 20.000 euro avvenuta in una tabaccheria del Corso Garibaldi grazie a un “8 Doppio Oro” in un’estrazione frequente. Non è la prima volta che accade ma è sempre bello ed entusiasmante quando succede.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.