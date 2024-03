De Lucia: “Arresto latitante Auteri merito Carabinieri”

StrettoWeb

Palermo, 4 mar. (Adnkronos) – “Un grande merito dell’arresto del latitante Giuseppe Auteri va ai Carabinieri che hanno lavorato benissimo”. Lo ha detto all’Adnkronos il Procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia commentando a cattura del boss mafioso latitante Giuseppe Auteri avvenuta oggi pomeriggio a Palermo. Il Procuratore esprime “soddisfazione per la continuità del lavoro” che la Dda di Palermo sta svolgendo in questi giorni. Ieri la Polizia di Stato ha eseguito 9 arresti a Brancaccio, e oggi i Carabinieri hanno arrestato altre 19 persone in una’altra operazione antimafia. “E oggi il latitante”, conclude.

