Daily Crown: l’esperto, ‘Meghan si considera ‘l’erede’ di Diana’

StrettoWeb

Londra, 29 mar. (Adnkronos) – Meghan Markle “si considera ‘l’erede’ della principessa Diana”. Lo dice al Mirror un esperto reale, riferendosi in particolare alla data dell’annuncio della sua iniziativa commerciale. La duchessa di Sussex ha infatti pubblicizzato su Instagram il suo nuovo marchio di lifestyle ‘American Riviera Orchard’ nello stesso giorno dell’evento in memoria di Lady D. ‘Diana Legacy Award’. Secondo Tom Quinn, “è davvero significativo che il nuovo brand di Meghan sia stato annunciato nello stesso giorno del premio dedicato a Diana”. La moglie di Harry “si è sempre considerata l’erede di Diana. Si considera sofferente a causa dei media, proprio come ritiene che abbia sofferto Diana, ma da questa parte dell’oceano ci sarà un’enorme quantità di critiche sul fatto che lei stia solo cercando di trarne profitto”.

La nuova impresa commerciale di Meghan, della quale non è stato ancora ufficializzato il lancio ufficiale, dovrebbe occuparsi della vendita di un’ampia varietà di prodotti, tra cui articoli per la casa, biancheria da tavola, stoviglie, marmellate. Dovrebbe anche avere una propria linea di cosmetici con il suo nuovo marchio e di espandersi a livello internazionale con una gamma di prodotti per la cura dei capelli, fragranze per la casa e cura degli animali domestici.

Fin dal giorno del suo annuncio, ‘American Riviera Orchard’ ha fatto registrare un boom di accessi e di iscrizioni e i fan sono impazziti per il video teaser rilasciato per svelare la nuova avventura della duchessa. Si stima che l’ex star di Suits potrebbe incassare profitti milionari fin dalla prima settimana di apertura del sito, ma, secondo Quinn, ci sarebbero comunque delle lamentele a Kensington Palace per la sua nuova impresa, mentre l’ex attrice “semplicemente non riesce a capire” perché fare soldi grazie ai suoi “agganci” sia disapprovato dal Palazzo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.