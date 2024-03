Crotone in lutto: morto un collaboratore dell’ex allenatore Davide Nicola

StrettoWeb

Un lutto ha colpito il mondo del calcio nelle ultime ore: è morto, a 54 anni, Rossano Berti, preparatore dei portieri al fianco dell’allenatore Davide Nicola, ex tecnico anche del Crotone. Classe ’69, è stato protagonista con Massese, Siena, Livorno, Udinese, Genoa, Torino, Carrarese. Con il Crotone il grande merito, insieme a Davide Nicola appunto, nella rimonta salvezza – al primo anno di Serie A – del 2016-2017 . “Buon viaggio, amico caro”, ha scritto Nicola sui social.

La carriera di Rossano Berti

“Nato a Viareggio, classe ’69, inizia a giocare in Toscana, nella Tirrenia Ronchi. Passa quindi alla Fiorentina e milita per diversi anni nel vivaio viola, prima di giocare nel Viareggio e chiudere la sua carriera da calciatore. Inizia dunque ad allenare i giovanissimi, a soli 26 anni, per poi passare ai professionisti, dapprima in LegaPro, poi in Serie B, dunque in A, nello staff di Davide Nicola, con il ruolo di Preparatore dei Portieri e -dalla Stagione 2016/17- responsabile delle palle inattive: in massima categoria, ha affiancato Nicola negli incarichi a Livorno, Bari, Crotone, Udinese, Genoa e Torino, con competenze specifiche anche nel passaggio svolto a Salerno.

In possesso della Qualifica di Allenatore di 3a categoria e di Preparatore dei Portieri FIGC, è stato socio fondatore di “Apport”, associazione che si occupa di preparazione e metodologia dell’allenamento dei portieri e autore del libro “L’allenamento delle capacità coordinative per il giovane portiere di calcio: 646 esercizi”, avendo seguito numerosi corsi di perfezionamento in questo ambito specifico”, è il messaggio di Davide Nicola sulla carriera di Rossano Berti.

