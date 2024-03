StrettoWeb

Roma, 18 mar (Adnkronos) – “Il Covid è stato sofferenza, paura, sgomento. Il mondo dopo non è migliore, ma ha imparato che nessuno si salva da solo e che la scienza è salvezza e speranza”. Lo scrive su Twitter Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, in occasione della giornata in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus.

