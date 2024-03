Coppa Italia Serie C ma rischio retrocessione: cosa succede al Catania in caso di playout

StrettoWeb

La stagione del Catania non si può spiegare, non si può descrivere, non si può decifrare. E’ impossibile per chiunque. Supposizioni, ipotesi. Si può dire tanto, ma anche (anzi soprattutto) dall’interno non ci stanno capendo molto. L’euforia iniziale per la promozione e il mercato, i primi risultati e mugugni, il trionfale cammino in Coppa Italia Serie C e quello disastroso in campionato. La squadra di Zeoli, e che prima ancora fu di Tabbiani e Lucarelli, è a soli 3 punti dall’ultimo posto playout, occupato dalla Turris, che proprio ieri ha battuto gli etnei per 2-1, accorciando.

Quando mancano cinque partite alla fine del torneo, quindi, la situazione per i rossoblu non è affatto delle migliori. Il rischio, infatti, è che Chiricò e compagni possano essere risucchiati nella zona spareggi salvezza, con conseguenze nefaste e drammatiche nella peggiore delle ipotesi. La stranezza e l’assurdità di una stagione incredibile, di contro, permette (anzi potrebbe) al Catania di poter disputare i playoff, addirittura senza passare dalla prima fase. Il motivo è noto: la finale di Coppa Italia Serie C. Anche perdendo, infatti, la compagine siciliana potrà giocare gli spareggi promozione. Un’occasione che solitamente spetta a chi vince il torneo, ma in questo caso l’altra finalista – il Padova – ha già la certezza di giocare i playoff da posizione favorevole, per la posizione in campionato. Lo ‘scettro’, dunque, passa agli etnei.

Cosa dice il regolamento

Da scettro, però, l’obiettivo è che non diventi spettro. Quello della retrocessione. Il Catania ha un’opportunità più unica che rara: rimediare a un campionato disastroso rischiando addirittura la promozione in Serie B. Ha, ad oggi, la garanzia di giocarsi il salto in cadetteria, che solo in un caso non si potrà verificare. Quale? Se la squadra rossoblu dovesse entrare nella griglia playout. Il regolamento infatti parla chiaro: solo in un caso non è possibile sfruttare la chance dei playoff tramite la Coppa Italia Serie C, e cioè se una compagine entra in griglia playout. Non solo il rischio retrocessione, quindi, ma anche quello di non sfruttare appieno questa possibilità.

A cinque giornate dal termine, con una finale di ritorno da giocare (a porte chiuse), con soli 3 punti in più sui playout, la stagione del Catania si decide tutta adesso. Da possibilità playoff, con sogno promozione, a rischio playout e addirittura retrocessione. E’ tutto incredibile. E’ l’indecifrabile stagione del Catania.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.