Cortei: Ziello (Lega), ‘sinistra in tilt, prima preavviso non necessario ora viene dato’

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “La coerenza non è certo di casa a Sinistra. Prima sostengono, a colpi di interviste di cultori del diritto costituzionale, che la comunicazione e il preavviso per l?esercizio del diritto di manifestazione sono superflui e quindi non necessari, salvo poi rimangiarsi tutto e dare il preavviso alla questura per il corteo di domani a Pisa. Un bell?esempio di incoerenza che saluto con grande favore perché dimostra che avevo ragione a ribadire l?importanza dell?articolo 18 del Tulps che contiene l?obbligo del preavviso. Il rispetto di tale articolo permette alle forze di Polizia di tutelare proprio tutti coloro che intendono manifestare, attuando gli articoli 17 e 21 della Costituzione. Sono contento che la voglia di anarchia dei soliti anarcoidi progressisti si sia piegata al dogma della ‘dura lex, sed lex’, di Ulpiano. Chi si è opposto al mondo al contrario della Sinistra e dei centri sociali, prendendosi insulti e minacce di morte ha ottenuto il rispetto della legge e il ripristino della normalità. Auspico che la manifestazione di domani avvenga in modo pacifico senza danneggiamenti e che non ci sia nessuno che cerchi, nuovamente, il contatto fisico con le forze dell?ordine”. Così il deputato toscano della Lega Edoardo Ziello.

