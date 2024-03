Cortei: Donzelli, ‘sinistra non trascini Mattarella in polemiche’

StrettoWeb

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Quando parla il Presidente” Sergio Mattarella “è un monito importante. Le sue parole vanno ascoltate, ma tutte. Anche quando condanna chi brucia l?effige di Giorgia Meloni come chi assalta le Forze dell?Ordine a Torino. Trascinarlo così in polemiche contro le divise, come ha fatto la sinistra, è irrispettoso e scorretto”. Lo dice Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia, intervistato dal ‘Corriere della Sera’.

