Coppa Calabria di Volley: il più esperto Catanzaro batte i giovani della Tonno Callipo

Sospinta da un PalaValentia rumoroso e caloroso, ci ha provato la giovanissima Tonno Callipo nello scorso weekend, tutta formata da 16-17enni al cospetto del più quotato ed esperto Catanzaro, non a caso secondo nel torneo di Serie C. Alla fine la Coppa Calabria va alla squadra della città capoluogo, ma i tonnetti di coach Francesco Defina non demeritano, comunque abili a vincere in semifinale contro Paola.

Con la pressione addosso di una finale di Coppa davanti anche ad un pubblico numeroso, Iurlaro e compagni le hanno provate tutte ma, al di là della rete, gli ospiti hanno mostrato più padronanza nel gestire i vari momenti del match. Così il solo Argano tra i vibonesi ha raggiunto la doppia cifra (14), confermando di possedere buoni mezzi per fare ancora meglio in futuro. In generale tutti i giallorossi ci hanno messo impegno e volontà ed alcuni hanno mostrato anche buoni doti che bisogna continuare a coltivare in casa-Callipo. Certo contro la furbizia di gente sorniona quali Fontana (top scorer con 16 punti) e Leone in primis tra i catanzaresi, ben supportati dall’ottima regia di Barile, poco hanno potuto fare e così Catanzaro si è imposta per 3-0.

La partita

E dire che nel primo set la Tonno Callipo aveva inizialmente mostrato di poter stare nel set (4-4), ma gradualmente i più scaltri Di Resta, Citriniti e compagni hanno preso il largo (6-10, 10-16) ed a nulla sono i valsi i time di coach Defina, che dalla panchina invitava i suoi ad una maggiore tranquillità. Ma evidentemente oltre alla minore esperienza, si trattava di un match mentalmente più ‘pesante’ per i giovani giallorossi. Così due ace di Di Resta hanno chiuso il primo set 25-14 per i catanzaresi.

Nel secondo parziale partenza in salita per i giallorossi, sotto 6-2. Sussulto della Tonno Callipo con tre punti di fila (di cui due ace, gli unici per Vibo) del bravo mancino Argano, valsi il 5-8. Sempre troppo divario però, con la squadra di Defina che mai riesce ad operare il contro break, subito ricacciata indietro da Catanzaro. Così ci provano pure Saturnino dal centro e Cariello in banda, ma il distacco (12-16) resta sempre difficile da scalare. Anche perché i soliti Fontana e Leone non si fanno pregare per mettere palla a terra, così è proprio il primo a realizzare il 25-19 ed a portare così Catanzaro sul doppio vantaggio.

Nel terzo set sembra di rivedere il parziale precedente, con Vibo sotto (1-5), salvo però un altro sussulto giallorosso che porta sul 5-5. Ma è un’illusione perché ecco riemergere la forza degli ospiti avanti 12-7. Time out vibonese che sembra dare i frutti sperati: Iurlaro con un tocco di seconda ottiene il 10-12, ma un time out ospite rimette tutto in ordine. Così Catanzaro passa avanti 18-13 e 21-17. Qui Defina concede spazio a Franchino e Ippolito ma Catanzaro non cede e col solito Fontana chiude set e finale. Applausi ai vincitori, ma altrettanti a Vibo che ci ha provato fino in fondo.

Le parole del vicepresidente Filippo Maria Callipo

Il vicepresidente Filippo Maria Callipo sottolinea la buona prestazione della Tonno Callipo nonostante la sconfitta. “Sicuramente tutti si ricorderanno chi vince un trofeo e quindi chi arriva primo, però senza dubbio – sottolinea Callipo – un plauso va rivolto anche ai nostri ragazzi giovanissimi, tutti under 17 e qualcuno anche più piccolo, che sono arrivati secondi. In finale hanno un po’ patito quella che era la pressione della partita, però è legittimo contro una squadra di tutti giocatori senior e pure esperti. Ritengo però che non debba passare sottotraccia questo secondo posto di un gruppo giovanissimo che, sono sicuro, farà meglio nel prosieguo della stagione con le varie finali di categoria che affronterà”.

Coach Defina deluso

Deluso ma consapevole della differenza di valori coach Francesco Defina che spiega: “sapevamo che sarebbe stato difficile perché Catanzaro è una squadra esperta, tra l’altro già arrivata seconda l’anno scorso in campionato e che quindi ha fatto i play off. Composta tra l’altro da elementi che hanno anche militato in categorie superiori. Riguardo la mia squadra ritengo che complessivamente abbiamo disputato una buona Coppa Calabria, anche perché – sottolinea Defina – l’abbiamo affrontata con tutti under 17, ad eccezione di Asteriti che faceva parte del nostro gruppo, ma avendo già fatto qualche presenza in Serie B, per regolamento, non era schierabile. Tuttavia, abbiamo potuto vedere all’opera elementi che sicuramente hanno grosse potenzialità: citerei Riga, che ha accumulato tanta esperienza sicuramente utile in futuro”.

“Il mio auspicio, ma credo anche qualcosa in più, è che da queste sconfitte si possa trarre il giusto insegnamento e sicuramente si potrà crescere ancora. L’importante è essere positivi e sono contento dell’impegno che ci mettono tutti i ragazzi: prova ne sia l’ottimo girone di ritorno in campionato che stiamo disputando da gennaio in poi, avendo vinto tutte le gare tranne quella col Catanzaro. Il nostro obiettivo – conclude Defina – è la crescita dell’under 17 e sono fiducioso che con tanto lavoro in palestra ci saranno elementi che abbiamo visto all’opera in finale in grado di imporsi in futuro”.

Il tabellino

TONNO CALLIPO VV-ALTAFLEX CZ 0-3 (14-25, 19-25, 20-25).

TONNO CALLIPO: Iurlaro 2, Argano 14, Saturnino 7, Kanar, Cariello 6, Riga 3, Fusco (L), Ippolito 1, Franchino, Lupis. Ne: Rubino, Scutellà, Colica. All. Defina.

CATANZARO: Barile 5, Fontana 16, Citriniti 7, Prudente 7, Di Resta 9, Leone 12, Davoli (L). Ne: Mancuso, Lopetrone, Procopio, Folino. All. Della Torre.

Arbitri: Elena Donato e Domenico De Carlo.

Note: Vibo ace 2, bs 6; Catanzaro ace 7, bs 7.

