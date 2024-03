Coppa Calabria, ecco la finale AEK Crotone-Bovalinese

StrettoWeb

Mercoledì 3 aprile 2024 alle ore 15:00 presso lo stadio “Gianni Renda” di Lamezia Terme/Sambiase si disputerà la finale di Coppa Calabria. A contendersi il titolo l’AEK Crotone e la Bovalinese, entrambe prime in classifica nei rispettivi gironi di Campionato, in uno scontro sportivo che si preannuncia spettacolare. Un evento storico per la compagine crotonese, a coronamento di una stagione fantastica che vede la squadra giallonera di Crotone al primo posto in classifica, reduce dalla vittoria nello scontro diretto con la Silana per il passaggio in Promozione.

L’avvicendamento societario del 2023, che ha portato alla guida della dirigenza il presidente Raffaele Bossi, sta concretizzando i suoi frutti e le grandi ambizioni che ruotano intorno all’AEK Crotone. Innumerevoli i prestigiosi risultati che la società sta ottenendo in tutti i campionati anche nel settore giovanile, in attesa della tanto attesa Promozione. Ora la concentrazione massima è sulla prossima partita che vale un Coppa storica per Crotone.

La finale si disputerà nello stadio “G. Renda” a Lamezia il prossimo 3 aprile alle ore 15:00 e la dirigenza con tutta la squadra si augurano un grande afflusso di tifosi per sostenere i giocatori e il mister Maiolo in questa importantissima giornata di sport. Il costo del biglietto e di 10 euro e i tagliandi si potranno acquistare direttamente al botteghino dello stadio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.