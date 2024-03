Centro Padre Nostro, Schifani riceve Artale: “sostegno al dormitorio per i senza dimora”

StrettoWeb

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto oggi in visita a Palazzo d’Orléans Maurizio Artale, presidente del Centro di accoglienza Padre Nostro, fondato dal beato don Pino Puglisi, il sacerdote siciliano ucciso dalla mafia di cui ha raccolto l’eredità. Schifani ha accolto la richiesta di un contributo economico per il sostentamento del dormitorio Casa Madonna dell’accoglienza che il Centro Padre Nostro di Brancaccio gestisce da oltre vent’anni e che ospita venti senzatetto, donne e uomini che, in caso di chiusura della struttura per mancanza di fondi, sarebbero costretti a ritornare per strada.

Maurizio Artale ha condiviso con il presidente le sue preoccupazioni per i bisogni della struttura che necessita di aiuti finanziari per proseguire l’attività, in attesa di una soluzione definitiva con il Comune di Palermo e con l’assessorato regionale della Famiglia, i cui uffici stanno lavorando per mantenere in vita il centro.

“Siamo disponibili a fornire il contributo della Presidenza della Regione – ha detto Schifani – per affrontare i costi di gestione del dormitorio e andare incontro alle esigenze della struttura che svolge un importante ruolo di accoglienza delle fasce più deboli. Il mio governo sarà presente tutte le volte in cui occorrerà sostenere coloro che dedicano la propria vita all’assistenza dei più fragili”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.