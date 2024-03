StrettoWeb

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Mio padre e i miei amici che erano coinvolti in quella vicenda sono stati tutti assolti. Io avevo un grande consenso, ho fatto degli errori, ma mi hanno tirato addosso di tutto. Bisogna aver rispetto per i cittadini, perché a mio padre hanno rovinato la vita. Basta con l’aggressione e con l’odio, ma non per me, per i cittadini”. Così Matteo Renzi a Dritto e Rovescio su Rete4.

