Calcio: Moggi a Sarri, ‘mai detto che con lui Juve sarebbe retrocessa ma solo gioco peggiorato’

Roma, 8 mag. – (Adnkronos) – “Mai detto che se lui fosse rimasto la Juve sarebbe retrocessa, anche perché non prevedo il futuro, ho solo detto che nel suo anno il gioco della squadra era peggiorato. Per quanto riguarda il radiato, auguro a lui e alla sua famiglia, di non passare quello che ingiustamente abbiamo passato noi. Alle volte ci vorrebbe un po’ di coscienza”. Così all’Adnkronos l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi risponde alle parole dell’allenatore della Lazio Maurizio Sarri che, in un’intervista alla tv del club biancoceleste ha dichiarato: “Vado in difficoltà a rispondere a un radiato, ma verità è che l’ultimo Scudetto alla Juventus è arrivato sotto la mia gestione, mentre in una storia ultracentenaria come quella della Juve l’unica retrocessione è arrivata sotto la sua gestione. Anche con 17 punti di penalizzazione per il successivo campionato di Serie B.

“Capisco che sta attraversando un momento difficile -aggiunge Moggi-. La sua Lazio è a metà classifica, potrei farlo nero, ma non lo faccio anche perché non conosco le problematiche interne e poi stimo troppo il suo presidente Lotito che avrà già fatto le sue considerazioni…”.

