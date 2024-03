Calabria, le proposte di Legge approvate in Consiglio Regionale

StrettoWeb

Si è tenuto il Consiglio Regionale della Calabria, che ha discussi alcuni punti all’ordine del giorno. L’Assemblea ha approvato all’unanimità la proposta di legge, a firma dei consiglieri Pasqualina Straface (FI), Pierluigi Caputo (Forza Azzurri), Sabrina Mannarino (FdI), Giacomo Pietro Crinò (Forza Azzurri) ed Ernesto Alecci (Pd), recante “Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali”.

Approvata anche la proposta di legge, d’iniziativa dei consiglieri Pasqualina Straface (FI), Sabrina Mannarino (FdI), Pietro Raso (Lega), Ferdinando Laghi (De Magistris presidente) e Pierluigi Caputo (Forza Azzurri) recante “Modifica ed integrazione alla legge regionale n. 2 del 2016 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)”.

Approvate inoltre, all’unanimità, la proposta di legge dei consiglieri Sabrina Mannarino (FdI), Pierluigi Caputo (Forza Azzurri), Giuseppe Graziano (Udc), Pietro Molinaro (Lega), recante “Modifiche e integrazioni della legge regionale n. 9 del 2008 – (Istituzione del Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”)”, e la proposta di legge, di iniziativa dei consiglieri Filippo Mancuso (Lega) Katya Gentile (FI) e Gianluca Gallo (FI) recante “Disciplina per il pascolo e la tutela del territorio”.

É stata approvata, inoltre, con l’autorizzazione al coordinamento formale, la proposta di legge ‘omnibus’, d’iniziativa dei consiglieri Michele Comito (FI), Giuseppe Gelardi (Lega), Giuseppe Neri (FdI), Giacomo Pietro Crinò (Forza Azzurri), Francesco De Nisi (Coraggio Italia) e Giuseppe Graziano (UdC) recante ‘Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 9/1996, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 48/2019, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023 e n. 62/2023″. Su proposta del consigliere Pierluigi Caputo (Forza Azzurri) è stata inserita all’ordine del giorno ed approvata la proposta di legge, a firma dei consiglieri, Filippo Mancuso (Lega), Pierluigi Caputo (Forza Azzurri), Pietro Raso (Lega) e Francesco De Nisi (Coraggio Italia) recante “Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012)”.

La seduta si è conclusa con l’approvazione di un ordine del giorno, proposto da Amalia Bruni (Pd), per l’inserimento nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) della sindrome fibromialgica, e di una serie di mozioni. Quella di Giuseppe Gerardi (Lega) sull’individuazione di superfici e aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili; quella Antonio Lo Schiavo (Misto) sul Sistema bibliotecario vibonese.

L’intervento di Giusi Princi

A questa ha risposto la vicepresidente della Giunta, Giusi Princi, che ha ricordato che sulla struttura culturale “ci sono stati alcuni Decreti di revoca ed alcune ingiunzioni di pagamento per oltre 150 mila euro. La Regione – ha aggiunto la vicepresidente – non può destinare al Sistema nuove risorse perché sarebbero immediatamente pignorate. Oltretutto, i Bilanci non sono rendicontati e, laddove sono stati rendicontati, non abbiamo contezza se i fondi relativi siano stati utilizzati per i fini preposti”.

Approvata anche, su proposta del consigliere Salvatore Cirillo (FI), la mozione sulle “Misure a sostegno delle attività in regime di concessione demaniale marittima, fluviale e lacuale ad uso turistico-ricreativo”; quella proposta da Pasqualina Straface (FI) sul tema “La salute della donna affetta da tumore alla mammella, nella Regione Calabria” e quella del consigliere Ernesto Alecci (Pd) sul “Fondo per la non autosufficienza”.

