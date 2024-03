Calabria: il presidente Occhiuto nomina Alessandro Ruben consulente per gli Affari istituzionali

StrettoWeb

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha nominato consulente per gli Affari istituzionali, il noto avvocato già parlamentare con il Popolo della Libertà in passato, compagno dell’ex ministro Mara Carfagna, Alessandro Ruben. Ruben supporterà Occhiuto “nelle materie relative agli Affari istituzionali e Rapporti internazionali“. Secondo quanto si legge nel decreto di nomina formalizzata qualche giorno fa, Ruben “percepirà un compenso annuo lordo pari a 50mila euro Oltre Iva e oltre il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, debitamente documentate“. La nomina è stata disposta fino al 31 dicembre 2024.

