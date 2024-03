Calabria, brutto incidente sulla SS106: auto va a finire contro il guardrail

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato questa notte intorno alle ore 2:30, sulla SS106 nel comune di Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza e precisamente nei pressi della rotonda di Santa Lucia. Per fortuna nel sinistro non ci sono state vittime o feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri i il soccorso stradale.

