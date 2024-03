Bova in festa per nonna Pietronilla, che ha compiuto 103 anni!

StrettoWeb

Auguri, nonna Pietronilla! Bova è in festa per la signora Pietronilla Petrulli che ieri, domenica 10 marzo, ha celebrato i suoi 103 anni. “Una cerimonia semplice ma ricca di significati quella che domenica scorsa all’interno della sala del consiglio comunale di Bova ha visto la comunità del centro aspromontano celebrare il centotreesimo compleanno della sua concittadina più longeva”, si legge in una nota del Comune.

Alla presenza di amministratori, parenti e amici il pomeriggio è trascorso tra ricordi e momenti di commozione ma anche tra importanti segnali di speranza come ha voluto sottolineare il primo cittadino: “oggi – ha sottolineato il Sindaco Santo Casile in occasione del suo intervento – in una sala del consiglio gremita abbiamo tributato un sentito e corale augurio alla carissima Sig.ra Pietronilla Petrulli per i suoi 103 anni. Momenti come questo, non rappresentano solo occasione di festa, vanno certamente oltre, restituendo l’immagine di una comunità che nella festa si ritrova e si unisce, recuperando la sua originaria e più bella funzione sociale”.

“Certe occasioni ci ricordano la necessità di una prossimità e di una vicinanza che in realtà piccole e su misura come le nostre dovrebbero costituire il vero valore aggiunto, facendoci ritrovare quello spirito filiale tipico di questi luoghi, quello che nei secoli ci ha contraddistinto e che rischia di abdicare in luogo di una globalizzazione che vuole renderci cittadini del mondo anche nell’accezione meno nobile. Al nostro augurio alla signora Petrulli – conclude Casile – uniamo anche il nostro grazie per la saggezza di cui ci fa dono e per averci offerto un’ulteriore occasione di vivere la comunità nel modo che più ci piace”.

