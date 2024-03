Il Bocale Calcio si apre alla formazione nelle scuole

StrettoWeb

“Il Bocale Calcio Admo, che mi onoro di rappresentare nell’ambito del terzo settore della nostra città, si apre alla formazione nelle scuole e amplia la sinergia di discussione anche all’Associazione MelanyArt, la cui Presidente Dr.ssa Pavone rappresenta un collante fondamentale per tutte le svariate attività che sono in programma per le prossime settimane”. Così in una nota il Dirigente dell’Area Sociale del Bocale Filippo Pollifroni

“La Rete di Volontariato che rappresenta il giusto collante, dove bisogna operare, nel campo dei bisogni essenziali delle persone in difficoltà. Il Bocale non si ferma da nessun punto di vista sia calcistico sia di presenza sul territorio”, si legge ancora.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.