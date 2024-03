Biathlon: Cdm, Giacomel 2° nella sprint di Canmore alle spalle del norvegese Johannes Boe

StrettoWeb

Canmore, 15 mar. (Adnkronos) – Tommaso Giacomel torna sul podio di Coppa del mondo nella sprint conclusiva di Canmore, grazie ad un?eccellente prestazione con un solo errore al tiro e il quarto tempo nel fondo (alle spalle di Hofer e dei due fratelli Boe). L?azzurro replica così l?identico risultato ottenuto nella sprint di Ruhpolding, unico suo altro podio stagionale, in format individuali.

Imprendibile Johannes Thingnes Boe, che trova lo zero in entrambi i poligoni e chiude con il tempo di 23?37?0, 1 minuto e 2 secondi prima di Giacomel, che però grazie al forcing finale riesce a mettersi alle spalle Tarjei Boe, per 1 secondo e mezzo,il francese Emilien Jacquelin, per poco meno di 10 secondi e lo svedese Samuelsson per 14 secondi, tutti in lotta con lui, fino all?uscita dal secondo poligono, per un posto sul podio. E c?è anche il brivido finale, per la gara strepitosa del norvegese Johan Olav Botn, che con il pettorale 100, riesce ad infilarsi al quinto posto a 11 secondi da Giacomel.

Buona anche la gara di Lukas Hofer, che nonostante i 3 errori al tiro è davvero veloce sugli sci e chiude all?13/o posto con 1?51?5 di svantaggio da Boe, ma a meno di 50 secondi dal secondo posto del compagno di squadra. Ottima gara per Elia Zeni, pulito al tiro, che contiene il distacco in 2?31?0 per il 24/o posto. Didier Bionaz fa 4 errori e sono un po? troppi per ambire alle parti alte della classifica: termina al 42/o posto. Patrick Braunhofer è 53/o. La Coppa sprint va a Tarjei Boe, mentre il fratello Johannes è lanciato verso la conquista della Coppa assoluta. Giacomel è ottavo con 598 punti e consolida il primato nella classifica Under 25, mentre chiude al quinto posto nella classifica sprint.

