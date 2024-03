Il Bergamotto di Reggio Calabria protagonista di Cosmoprof, a Bologna

StrettoWeb

Giovedì 21 marzo a Bologna, in occasione dell’apertura di Cosmoprof, la più importante fiera mondiale dedicata alla cosmetica e alla bellezza, il Bergamotto di Reggio Calabria sarà al centro del talk “Bergamotto di Reggio Calabria: il tesoro olfattivo del Made in Italy”. Il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana sarà tra i relatori dell’evento, promosso dall’Accademia del Profumo, che vuole essere un momento di approfondimento sulla storia, sulle tecniche produttive, sugli utilizzi e sull’eccellenza che il Bergamotto conferisce alla profumeria del nostro Paese e del mondo. Una collaborazione, quella con l’Accademia del Profumo, nata in occasione di Bergarè, l’evento di promozione e valorizzazione del Bergamotto di Reggio Calabria, ideato e promosso dalla Camera di commercio.

Le parole di Tramontana

“Abbiamo accolto con soddisfazione l’invito dell’Accademia del Profumo di partecipare a Cosmoprof, perché è sicuramente il palcoscenico ideale per dare risalto e risonanza mediatica ad un prodotto non ancora abbastanza conosciuto ma che rappresenta una materia prima unica ed eccezionale tra le più utilizzate e richieste dall’industria profumiera” ha dichiarato il Presidente Tramontana.

Le altre iniziative della manifestazione

E il filo conduttore di Bergarè segna anche le altre iniziative che saranno realizzate nel corso della manifestazione. Una degustazione di prodotti agroalimentari tipici a base di bergamotto sarà offerta a margine del talk; inoltre, presso lo stand dell’Accademia del Profumo sarà possibile visitare la mostra fotografica e audiovisiva dedicata al Bergamotto, già allestita presso il Castello Aragonese in occasione di Bergarè e patrocinata dal Comune di Reggio Calabria. Sarà, infine, proiettato il video, realizzato per l’evento Bergarè dal Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, che accompagnerà i visitatori in un viaggio esperienziale unico ed inimitabile proprio come il Bergamotto di Reggio Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.