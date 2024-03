Bce: T.Boeri, ‘decisione sui tassi? In ordine cose, qualcosa accadrà prima di estate’

StrettoWeb

Milano, 7 mar.(Adnkronos) – La Bce ha deciso di non modificare i tassi di interesse; “è chiaro che qualcosa prima dell’estate dovrà avvenire sul piano dei tassi; ci sono dei rinvii che erano prevedibili, anche perché il rientro dell?inflazione c?è stato nei mesi scorsi, non così forte poi; quindi una certa prudenza su questo piano è inevitabile. In ogni caso penso che sia che nell?ordine delle cose il fatto che si vada in quella direzione”. Così l’ex presidente dell’Inps Tito Boeri, interpellato sulla decisione del Consiglio direttivo Ue al Festival del Management, in corso a Milano.

