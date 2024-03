Basket in Carrozzina, Reggio BiC ospita Firenze

StrettoWeb

È tutto pronto ormai in casa Farmacia Pellicanò Reggio Bic. Sabato 2 marzo alle 14:00 al PalaCalafiore la formazione bianco amaranto affronterà le Volpi Rosse di Firenze. Per la compagine reggina sarà anche un occasione per rodare il roster in vista dell’imminente Eurocup in programma giorno 8 e 9 marzo 2024 sempre al Palacalafiore e presentata nella giornata di ieri.

Domani sarà un match che servirà per dare indicazioni al tecnico Antonio Cugliandro in modo da poter ben figurare nell’evento più importante della stagione, la manifestazione continentale che vedrà i reggini sfidare squadre in arrivo da Francia, Spagna e Turchia. La Reggio Bic proverà a rialzare la testa dopo le sconfitte contro il Giulianova, dando filo da torcere ai toscani e provando a portare a casa il risultato, con il quinto posto nazionale in programma, in modo da poter concentrarsi meglio per i prossimi impegni.

Dove vedere la partita

Appuntamento sabato alle ore 14:00 al Palacalafiore e anche attraverso il canale YouTube della società per gustarsi l’ultimo match in vista dell’Eurocup.

