Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Restiamo aperti alle interlocuzioni con le altre forze civiche, con Basilicata Casa Comune”, il movimento di Angelo Chiorazzo, “e siamo ottimisti. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore, lavoriamo per definire il quadro delle più ampia convergenza per essere competitivi per le elezioni”. Così Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Pd.

