Basilicata: Pd, ‘giornate difficili ma risultato positivo, ostinati su unità centrosinistra’**

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Sono state giornate difficili ma che alla fine hanno prodotto un risultato positivo. Siamo soddisfatti di aver raggiunto una condizione che sembrava impossibile raggiungere fino a poche ore fa, in modo convincente con una candidatura di primo livello”, quella di Piero Marrese del Pd. Così Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Pd, sulla Basilicata.

“Noi abbiamo sempre lavorato in modo ostinato per tenere insieme le forze del centrosinistra. Con qualche fatica e qualche inciampo, ci siamo arrivati”.

“Su Marrese c’è una convergenza ampia di Pd, M5S, Avs, Più Europa, Socialisti. Sostanzialmente il campo progressista che si è presentato in altre regioni: la Basilicata è la quarta dopo Molise, Sardegna e Abruzzo. Questo è lo schema di base. E sono le forze che già hanno eletto Marrese presidente della Provincia di Matera”.

