Basilicata: Gasparri, ‘avremo successo con Bardi’

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – ?In Basilicata con Bardi saremo certamente vincenti perché abbiamo governato bene e abbiamo affrontato problemi concreti, come quelli dell’energia e dell’acqua, che riguardano i cittadini della Basilica che ne hanno ottenuto concreti vantaggi. Faremo uno schieramento largo come altrove e Forza Italia e le realtà che si sono aggregate intorno a Bardi faranno la differenza. Avremo successo anche in Basilicata e già in queste ore stiamo continuando il lavoro incessante di costruzione per un’affermazione che ci sarà certamente?. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.

