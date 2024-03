StrettoWeb

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Per seminare occorre voltare pagina. Per questo, abbiamo deciso, insieme a Basilicata Casa Comune, di candidarci a rappresentare questo moto di popolo. Assieme a noi ci saranno altre liste civiche e chi vorrà sposare questo progetto”. Così Angelo Chiorazzo torna in pista per la presidenza della regione Basilicata. “Ci ha convinto chi ci ha detto: ora o mai più. Noi ci siamo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.