Bari: Pd, ‘Meloni in aula, di Piantedosi non ci fidiamo più’

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Quanto sta accadendo a Bari “è una vergogna. Di fronte a questo tentativo di condizionamento e distorsione del processo democratico, ci chiediamo se il provvedimento sia opportuno e fondato oppure non si tratti di un atto politico di uso strumentale dei poteri del ministro Piantedosi, su richiesta di parlamentari del centrodestra, per colpire un avversario di colore diverso”. Così Marco Lacarra del Pd in aula sulla vicenda di Bari.

“In questo marasma solo un fatto è chiaro: il ministro Piantedosi ha obbedito a parlamentari pugliesi della maggioranza senza neppure prendere in considerazione le parole del procuratore antimafia Rossi che afferma che la giunta Decaro è stata in prima linea in questi anni contro la criminalità organizzata. La nostra richiesta è che su questa vicenda venga in aula a chiarire la presidente Meloni perchè del ministro Piantedosi non ci fidiamo più”.

