I messinesi dell’Asd Contact al trofeo del Sud Italia 2024 di Kickboxing in Calabria

L’Asd Contact al trofeo del Sud Italia 2024 si è presentata con 9 kickboxer. Il torneo che ha visto partecipare le migliori palestre del Sud Italia, ben 30, si è svolto al PalaValentia di Vibo Valentia in cui oltre 400 atleti si sono dati battaglia per conquistare il gradino più alto del podio. Nella prima parte della mattinata sono saliti sul tatami i più piccoli, e tra questi i più giovani fighter, che hanno dato sfoggio delle loro capacità nonostante la loro tenera età, per poi proseguire i più grandi, anche loro dando il meglio di ciò che hanno imparato tra le mura della Palasport Mangano sotto le direttive del Maestro Angelo Cirilla.

I risultati e i vincitori

Nella Point Fighting:

Mattia Russo – Medaglia d’Oro

Giuseppe Russo Ciarra – Medaglia d’Oro

Lucrezia Librizzi – Medaglia d’Argento

Mattia Gennaro – Medaglia d’Argento

Ilenia Granà – Medaglia d’Argento

Benedetto Morello – Medaglia d’Argento

Sara Granà – Medaglia di Bronzo

Nella Kick Light:

Mimì Speciale – Medaglia d’Oro

Lucrezia Librizzi – Medaglia d’Argento

Mattia Gennaro – Medaglia d’Argento

Benedetto Morello – Medaglia d’Argento

Sara Granà – Medaglia di Bronzo

Gabriele D’Amico – Lodevole 5° posto

