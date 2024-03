Ascolti tv, il ritorno di ‘Studio Battaglia’ vince prime time martedì 19 marzo

StrettoWeb

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Debutto vincente per la seconda stagione della fiction ‘Studio Battaglia’ che ieri sera su Rai1 ha ottenuto 3.394.000 spettatori e il 20.2% di share risultando il programma di prime time più visto della serata. Al secondo posto, la replica della fiction ‘Incastrati’ su Canale 5, con 1.531.000 spettatori e l?11.5%. Terzo posto per ‘Le Iene’ su Italia1, con 1.391.000 spettatori e il 10.2% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ‘DiMartedì’ su La7 (1.213.000 spettatori, share 7.5%), ‘Dalla Strada al Palco’ su Rai2 (1.019.000 spettatori, share 6.6%), ‘È Sempre Cartabianca’ su Rete4 (708.000 spettatori, share 5.1%), ‘4 Ristoranti’ su Rai3 (525.000 spettatori, share 2.8%), ‘Petrolio’ su Rai3 (455.000 spettatori, share 2.4%), ‘Faking It ? Bugie Criminali’ sul Nove (286.000 spettatori, share 1.5%).

In access prime time, vincono ‘Cinque Minuti’ (4.716.000 spettatori, share 23.2%) e ‘Affari Tuoi’ (5.834.000 spettatori, share 27.7%) su Rai1, mentre su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ ottiene 3.160.000 spettatori e il 15% di share.

Vittoria di Rai1 anche nel preserale con ‘L?Eredità ? La Sfida dei 7’ (3.247.000 spettatori, share 24.7%) e ‘L?Eredità’ (4.436.000 spettatori, share 26.6%) che prevalgono su ‘Avanti il Primo!’ (1.973.000 spettatori, share 16.6%) e ‘Avanti un Altro!’ (3.385.000 spettatori, share 21.7%) trasmessi da Canale 5.

