VIII Edizione della ASC Swell-Sport&Wellness: teatro dell’evento sarà Steccato di Cutro

Mentre è ancora vivo l’entusiasmo dopo il boom della scorsa edizione, in termini di partecipanti e discipline sportive coinvolte, fervono i preparativi per il lungo week end di sport, intrattenimento, relax e benessere. L’VIII Edizione della ASC Swell – Sport&Wellness avrà come palcoscenico il Serene Resort di Steccato di Cutro, che con la formula all inclusive accoglierà gli appassionati di sport che si cimenteranno nelle innumerevoli discipline sportive ed usufruiranno dei diversi servizi offerti.

Indoor ciclyng, yoga, pilates, strong, danza sportiva, danze caraibiche, karatè, balli sociali, zumba, acqua fitness, Walking, tango, Padel, calcio, cross training, calisthenics, zouk, danza coreografiche, corpo libero sono solo un assaggio delle attività che si svolgeranno, insieme alle immancabili Olistic swell e le Arti della salute (pilates yoga, terapie energetiche, scienza della felicità), che coinvolgeranno a 360° i partecipanti.

La formula

La formula ideata da ASC rimane inossidabile, tesa a DIFFONDERE i valori e le potenzialità dello sport, PROMUOVERE tutti gli sport, SOSTENERE momenti formativi, SENSIBILIZZARE le famiglie sulla necessaria collaborazione tra gli operatori del mondo dello sport, FAVORIRE la comunicazione tra le società sportive, i tesserati e loro famiglie e VALORIZZARE il lavoro quotidiano delle Associazioni sportive.

Per promuovere la manifestazione è già partita la Rubrica settimanale di Michelangelo Tripodi “A Tu per Tu con”, in diretta dalla pagina Facebook ASC Reggio Calabria, che nell’attesa della VIII Edizione di Swell, ha iniziato a presentare le discipline sportive e gli istruttori coinvolti.

I Tecnici sono stati scelti tra istruttori I.S.E.F., psicomotricisti, laureati in Scienze Motorie, operatori Socio-Motori per fasce deboli, al fine di diffondere le ultime metodologie e migliorare le performances degli allievi e degli insegnanti.

Solo per fare qualche cenno, si alterneranno Augusta Ricciardi per il Pilates e danza moderna, Filippo de Salvo per il Pilates, Domenic Y Maria per lo Zouk e Body Expression, Eugenia Galimi per la social dance, Javi e Simo per lo Zouk, Desirèe Leonardo per la Bachata lady stile, Demetrio Y Silvia per la bachata + gestualità femminile, Raffaele Ciotola per il Karatè, Nicola Nava per il Walking, Luis per le Danze Coreografiche, Mimma Familiari per la Indoor ciclyng, Lucilla e Gabriele per il Tango, Veronica e Omar per il Tango e Michelangelo Marino per le Scienze della Felicità.

Questo è solo un assaggio di quella che si prospetta una edizione con tantissime novità in termini di discipline coinvolte, istruttori, artisti di fama nazionale provenienti da Zelig e di fama internazionale, che saranno coinvolti anche nello show serale, sotto la Direzione artistica di Santo Palumbo.

Ma ASC non ha voluto soddisfare solo gli amanti del Wellness, ma prevedere diversi tornei come la Swell Padel CUP e la Swell CUP di calcio giovanile, che vedrà di certo replicare i numeri dell’anno scorso: oltre 30 società sportive e circa 500 giovani atleti del SUD Italia nelle categorie Primi calci (2014/2015), Pulcini (2012/2013), Esordienti A9 e A5 (2010/2011), Giovanissimi A11 e A 5 (2008/2009) ed Allievi A11 e A5 (2006/2007).

Le parole di Antonio Eraclini

“Anche per quest’anno lo Swell si preannuncia come un vero e proprio spettacolo che permetterà ai partecipanti di crescere e divertirsi attraverso lo sport, arricchendoli di nozioni ed esperienze insostituibili per la crescita personale, esperienziale e lavorativa” afferma il Presidente del Comitato Provinciale ASC di Reggio Calabria, Dott. Antonio Eraclini. “Vogliamo dare spazio non solo alle discipline sportive più note ma anche agli sport attualmente meno visibili e, soprattutto, a quelli rivolti a persone con maggiore necessità. Ricordiamo che Swell non è solo una vetrina per i partecipanti, indipendentemente dal ruolo che ricoprono, ma è una occasione per promuovere lo sport nei suoi aspetti sociali, culturali ed educativi”.

